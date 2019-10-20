Олексій Чернишов стане новим головою Київської ОДА замість Бно-Айрияна

Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів
Кабінет міністрів України на засіданні 20 жовтня погодив призначення кандидатури Олексія Чернишова на посаду голови Київської облдержадміністрації замість Михайла Бно-Айрияна. Про це повідомляється на сайті уряду.
На засіданні уряд схвалив звільнення Михайла Бно-Айрияна, який вранці 20 жовтня написав заяву про свою відставку.
Зазначається, що уряд на засіданні також погоджує призначення керівників та їх заступників в обласні державні адміністрації:
- голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня;
- голови Луганської ОДА Сергія Гайдая;
- голови Харківської ОДА Олексія Кучера;
- голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка;
- заступника голови Донецької ОДА Дениса Клюшнікова;
- заступника голови Дніпропетровської ОДА Максима Скрипника;
- першого заступника голови Запорізької ОДА Івана Федорова.
Олексій Чернишов — бізнесмен з Харкова, засновник інвестиційної компанії VI2 Partners, голова наглядової ради Бізнес-асоціації «Український клуб нерухомості».