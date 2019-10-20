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Олексій Чернишов стане новим головою Київської ОДА замість Бно-Айрияна

20.10.2019

Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів

Кабінет міністрів України на засіданні 20 жовтня погодив призначення кандидатури Олексія Чернишова на посаду голови Київської облдержадміністрації замість Михайла Бно-Айрияна. Про це повідомляється на сайті уряду.

На засіданні уряд схвалив звільнення Михайла Бно-Айрияна, який вранці 20 жовтня написав заяву про свою відставку.

Зазначається, що уряд на засіданні також погоджує призначення керівників та їх заступників в обласні державні адміністрації:

  • голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня;
  • голови Луганської ОДА Сергія Гайдая;
  • голови Харківської ОДА Олексія Кучера;
  • голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка;
  • заступника голови Донецької ОДА Дениса Клюшнікова;
  • заступника голови Дніпропетровської ОДА Максима Скрипника;
  • першого заступника голови Запорізької ОДА Івана Федорова.

Олексій Чернишов — бізнесмен з Харкова, засновник інвестиційної компанії VI2 Partners, голова наглядової ради Бізнес-асоціації «Український клуб нерухомості».

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