Олексій Чернишов стане новим головою Київської ОДА замість Бно-Айрияна

Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів

Кабінет міністрів України на засіданні 20 жовтня погодив призначення кандидатури Олексія Чернишова на посаду голови Київської облдержадміністрації замість Михайла Бно-Айрияна. Про це повідомляється на сайті уряду.

На засіданні уряд схвалив звільнення Михайла Бно-Айрияна, який вранці 20 жовтня написав заяву про свою відставку.

Зазначається, що уряд на засіданні також погоджує призначення керівників та їх заступників в обласні державні адміністрації:

голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня;

голови Луганської ОДА Сергія Гайдая;

голови Харківської ОДА Олексія Кучера;

голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка;

заступника голови Донецької ОДА Дениса Клюшнікова;

заступника голови Дніпропетровської ОДА Максима Скрипника;

першого заступника голови Запорізької ОДА Івана Федорова.

Олексій Чернишов — бізнесмен з Харкова, засновник інвестиційної компанії VI2 Partners, голова наглядової ради Бізнес-асоціації «Український клуб нерухомості».