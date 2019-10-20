«Це просто цирк»: Аслунд заявив, що Коломойський вкрав гроші у громадян України, а зараз вимагає компенсацію

Андерс Аслунд наголосив в інтерв’ю журналістам видання Новий час, що іноземні інвестори чудово розуміють ситуацію, що склалася навколо Приватбанку.

За словами економіста, Ігор Коломойський спершу вкрав гроші у громадян України, а тепер вимагає компенсацію або повернення банку, і інакше як цирком назвати це складно.

Андрес Аслунд стверджує, що іноземні інвестори чудово розуміють ситуацію, що склалася навколо Приватбанку. Ця фінансова установа — це 5 відсотків валового внутрішнього продукту країни. Уряд і Нацбанк чудово розумів масштаби, тому в 2015 році було прийнято рішення про націоналізацію Приватбанку — його тоді просто рятували.

За словами Аслунда, Ігор Коломойський, по суті, вкрав ці гроші у громадян України. Тепер же він вимагає або компенсацію, або повернення банку в його власність. Іншими словами, Коломойському повинні повернути їм же вкрадене — це ж просто цирк якийсь. При цьому така людина ще й зустрічається із президентом країни. На думку економіста, Володимиру Зеленському взагалі не варто зустрічатися з такими персонажами, як Коломойський.