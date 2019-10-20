Дмитро Дубілет став головою Державної служби статистики

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет буде керувати Державною службою статистики.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook за підсумками засідання Кабміну.

“Сьогодні ми на засіданні Кабміну трохи перерозподілили органи влади між міністрами. Відтепер Державна служба статистики спрямовуватиметься мною і командою секретаріату”, – зазначив Дубілет.

За словами мсообинистра, рішення має сенс, враховуючи, що однією з моїх завдань на найближчий час буде установка і підрахунок KPI для всіх ключових органів влади. Ми збираємося це робити у тому числі на базі Держкомстату”.

“Крім цього, Держстат збирається провести перепис населення з шаленим бюджетом 3,4 млрд грн. Це додатково в бюджет 1.6 млрд грн в рік на підтримку апарату”, – йдеться в повідомленні.

“Відчуваю великий потенціал для збільшення ефективності. Незабаром напишу про це окремо”, – резюмував Дубілет.