ДБР з’ясовує, як і за що двоє поліцейських катували під Києвом людини

Державне бюро розслідувань України оголосило про підозру у тортурах двом патрульним поліцейським Васильківського відділу поліції Київської області.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

«17 грудня 2018 року під час чергування на зупинці громадського транспорту у Василькові правоохоронці розпилили в обличчя громадянину сльозогінний газ і завдали йому безліч ударів ногами і руками, а також два удари в область обличчя прикладом автомата АКСУ-74. Причиною таких дій стала суперечка громадянина з працівниками поліції», – сказано в повідомленні.

В ГБР відзначили, що затримання патрульні наділи на чоловіка наручники і на службовому авто відвезли в безлюдну місцевість.

«Там вони продовжили знущатися над громадянином, завдаючи йому удари по різних частинах тіла, у тому числі прикладом цього автомата. Після цього правоохоронці закрили потерпілого в багажному відділенні службового автомобіля, завдавши при цьому додаткові удари автоматом в область голови», – додали в Бюро.

У цей час родичі потерпілого розшукували його і приїжджали до Васильківський відділ поліції.

З метою приховання злочинів поліцейські оформили щодо потерпілого протокол за ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення (розпивання алкоголю у заборонених законом місцях), ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 185 (злісна непокора працівнику правоохоронного органу), а також протокол про затримання, повідомили в ГБР.

Двом поліцейським повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) і ч. 2 ст. 127 (катування). Готується клопотання про обрання поліцейським запобіжного заходу.