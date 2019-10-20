Апаршин очолив Департамент оборони в Офісі президента

Директорат з питань національної безпеки і оборони Офісу президента очолив Іван Апаршин. Про це він розповів виданню theБабелю.

«Так, це правда, мене призначили 18 жовтня», — повідомив Апаршин.

На даний момент на сайті глави держави документ про призначення поки не опубліковано.

Лідер партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко на своїй сторінці у «Фейсбук» привітав Апаршина з новою посадою.

«Іван Апаршин, з яким ми разом командою йшли на вибори, переміг у конкурсному відборі та призначений на посаду Генерального директора Директорату з питань національної безпеки і оборони Офісу Президента України. Бажаю Івану Михайловичу успіху на цьому дуже важливому для країни напрямі!», — сказав Гриценко.