У Росії чоловік помстився кривдникам сина так, що спалив 7 осіб

У Ярославській області Росії чоловік підпалив багатоквартирний будинок, внаслідок чого загинули п’ятеро дітей і двоє дорослих людей.

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Російської Федерації.

«Слідчими органами Слідчого комітету РФ по Ярославській області продовжується розслідування кримінальної справи про загибель семи осіб, у тому числі п’ятьох дітей, в результаті пожежі в багатоквартирному житловому будинку в місті Ростові», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що після того, як було встановлено, що стався підпал, кримінальну справу перекваліфікували (вбивство двох і більше осіб, скоєне загальнонебезпечним способом). У ході слідства був встановлений та затриманий житель Ярославської області 1982 року народження. Зараз з нею проводяться слідчі дії.

Як пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах, чоловік підпалив будинок з-за старої образи. З’ясувалося, що дитина затриманого Олександра Комарова побився в школі, а коли батько намагався розібратися з батьками кривдника, ті його облаяли та побили.

Через кілька днів підозрюваний повертався додому на таксі в нетверезому стані та з-за поганого самопочуття попросив водія висадити його на найближчій вулиці. Поруч опинився будинок кривдників його сина і Комарів вирішив їм помститися. Чоловік підпалив ганчірку і незабаром зайнялося все старе двоповерхова будівля. Результатом помсти стало вбивство семи осіб.