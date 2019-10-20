«Є надія!» Ахеджакова дала прогноз щодо примирення України і Росії

Український народ ніколи не може пробачити владі Росії анексію Криму і війну на Донбасі.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL сказала російська актриса Лія Ахеджакова. Вона порівняла цю ситуацію з окупацією Польщі Йосипом Сталіним в 1939 році і масовими вбивствами радянською владою полонених офіцерів польської армії у Катинському лісі.

«Може, ніколи українці не вибачать нам ні Крим, ні Донбас, це невідомо. От поляки за те, що Сталін з Гітлером коли ділили Польщу, он вже скільки років пройшло, а вони ніяк не можуть пробачити. І навряд чи пробачать нам Катинь, навіть коли слово Катинь забудуть», – підкреслила актриса.

При цьому Ахеджакова покладає надії на російську молодь, яка в останні роки виходить з протестами проти режиму президента Володимира Путіна.

«Зараз про себе заявило нове покоління молодих політиків і освічених людей зі своєю громадянською позицією. Є надія. Але не можу знати, коли з Україною помиримося. Може, завтра, а може, через 100 років. Ось з Грузією була війна, коротка, але жорстока. І ось ми поїхали на новий 2019 рік у Тбілісі. Ах, яке все рідне і улюблене! І так само було в Одесі – все рідне», – згадала актриса.