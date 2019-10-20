У Дніпропетровській області співробітники банку склали фіктивний договір і втратили 80 мільйонів гривень

У Дніпропетровській області двоє співробітників банку склали фіктивний кредитний договір з підприємством в результаті чого фірма так і не повернула кредит, а банк недоотримав 80 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що заступник голови правління банку та заступник начальника управління кредитування в 2013 році склали фіктивний кредитний договір з підприємством, на підставі якого останнє отримало 80 млн гривень.

“У подальшому зазначені кошти позичальник не повернув. У 2019 році сума нарахованої заборгованості склала понад 89 млн гривень”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, своїми умисними діями вказані особи вчинили розтрату підпорядкованих їм грошових коштів, чим спричинили матеріальної шкоди банку, ліквідованого в подальшому Фондом гарантування вкладів.

17 жовтня службовцям повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 КК (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, службове підроблення).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.