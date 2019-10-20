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Бужанський розповів, як Бабченко дер Порошенко

20.10.2019

Нардеп із Слуги народу Максим Бужанський розповів, як блогер Аркадій Бабченко дер Петра Порошенка як президента України.

Про це Бужанський написав у Фейсбуці.

«Головне завдання журналіста, це дерти влада, повідомив Аркадій Бабченко. Ох, як же люто він виривав Петра Олексійовича. Так ніхто не рвав, будемо відверті, колективи П’ятого і Прямого каналів ридали від заздрості, Бюрюков рвав волосся на Гайдукевиче. Практично задер, ледве врятували Верховного, до горла підбирався», — написав слуга народу.

Бужанський також в коментарях написав, що заздрить росіянам, які «здихалися від цього щастя».

Днями Бабченко дав інтерв’ю.

Варто відзначити, що Бабченко підтримував і підтримує Порошенко. А ось Зеленського Бабченко всіляко песочит.

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