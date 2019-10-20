Не можна сьогодні судити по путінському режиму про російською народі, серед них теж багато прекрасних людей, – Бекіров

Кримський татарин Едем Бекіров, який був звільнений з СІЗО в аннексированном Криму в рамках обміну утримуваними особами між Україною і РФ, вважає, що путінська влада і російський народ – це різні речі і тому не варто всіх росіян підводити під одну лінію.

Про це він сказав в інтерв’ю НВ.

“І не тільки писали. Наприклад, росіянка Валя Мазур, лікар, взяла мої документи і пішла в моз РФ доводити, що я не можу з такими захворюваннями перебувати у в’язниці. Це унікальні люди. Не можна сьогодні судити по путінському режиму про російською народі, серед них теж дуже багато прекрасних, нормальних людей. Візьміть того ж Андрія Макаревича, Лію Ахеджакову – унікальні люди”, – зазначив Бекіров.

Він висловив думку, що путінська влада і російський народ – різні речі.

“З адекватними росіянами треба дружити. Але з путінської владою і з цим режимом, ніколи не якихось відносин мати. Тому що ця влада брехлива, бреше на кожному кроці, викручується і хоче обдурити весь світ, що Україна – це не держава, з яким треба сідати за стіл переговорів”, – сказав активіст.

Він додав, що має намір і далі боротися за Україну і Крим.

“Тому що Крим – це і є Україна, він ніколи не буде російським. І мій кримськотатарський народ за це бореться”, – підкреслив Бекіров.