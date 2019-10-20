«Дебіли, бл*дь, ви вже в Росії»: Цимбалюк розжарила акцію «ЛНР»

На центральній площі Луганська з 2 тисяч осіб 19 жовтня збудували напис «Ми хочемо в Росію».

Про «акції» повідомили засоби масової інформації угруповань ОРДЛО.

Заступник координатора сепаратистського проекту «Дружина» Михайло Голубович заявив, що зібралися на площі Луганська нібито за своєю ініціативою приїхали з різних міст і населених пунктів.

Всі вони проживають в квазі-республіці ОРЛО і в ході збіговиська скандували «Росія, Росія!».

Відомий український журналіст Роман Цимбалюк прокоментував цей сумний перформанс жителів окупованої частини Луганщини.

«ДБ (відома цитата глави МЗС РФ Сергія Лаврова — «Дебіли, бл*дь» — ред). Ви вже де-факто в Росії. Вона така. Це кінцева. Поїзд далі не йде. Інша Росія тільки в телевізорі, тільки там росіяни всіх перемагають. В житті — це злидні і свіже повітря. «Визволителі» звільнили регіон від заводів і фабрик. Але не треба засмучуватися — натомість комендантську годину…», — написав він на своїй сторінці в Facebook.

У коментарях користувачі висміяли луганських любителів Росії.

«Чекаємо відповідь від Рашки: «А ми не хочемо ЛНР в Росію», «Все досить просто, чемодан, вокзал, Росія, як і по інших країнах», «А по колу — автобуси на яких звезли цих рабів», — пишуть фолловери Цимбалюка.

А ось відео з акції» бажаючих в Росію: