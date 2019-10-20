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Лукашенко заявив, що він втомився від роботи на посаді глави держави

20.10.2019

Президент Білорусії Олександр Лукашенко порівняв президентство з постійном бігом по колесу і сказавши, що він втомився від цього.

Про це повідомляє БелТА.

Білоруський лідер зазначив, що його життя нагадує біг білки в колесі, однак підкреслив, що таким є життя всіх глав держав. Він також додав, що, незважаючи на щільний графік, у нього залишається вільний час, наприклад, щоб вибратися на шашлики.

«Схопився і крутишся, бігаєш. Як 25 років можна бігати? А ти звик. Колесо крутиться — куди діватися. Якщо бігти не будеш, колесо буде крутитися і тобі кидати», — сказав Лукашенко.

Крім того, президент Білорусії заявивши, що може дозволити собі відпочинок, якщо немає важливих запланованих заходів.

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