Україні треба узаконити подвійне громадянство, але це не повинно стосуватися громадян, які разом з українським мають паспорт Росії, – Кулеба

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба переконаний, що в Україні варто узаконити подвійне громадянство, але при цьому він виступив проти визнання подвійного громадянства України і Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Ми втратили дуже багато людей. У нас зараз дуже простий вибір: або ми створюємо інструменти, яким чином допомагаємо цим людям залишатися українцями, маючи громадянство інших країн, принаймні бачити їх, як своїх адвокатів і репрезентантів своєї культури в цих країнах, або ми їм говоримо, що до побачення, ви нам не потрібні, поїхали й живіть там, як хочете. У нас, по суті, зараз ось ця модель реалізується. Я не розумію чому, звідки у нас береться ось це шалене бажання відкидати власних людей і відштовхувати їх від себе”, – сказав чиновник.

У той же час Кулеба заперечує можливість визнання подвійного громадянства України і Росії.

“Я завжди підкреслював, коментуючи питання подвійного громадянства, подвійне громадянство не повинна ні за яких обставин застосовуватися до країни-агресора. Це має бути винятком, на яке ми маємо повне право”, – додав віце-прем’єр.