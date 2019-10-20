Смертельне ДТП з «Дизель Шоу»: Пройшов рівно рік з дня смерті актриси Марини Поплавської

20 жовтня 2019 року виповнився рік з дня смерті актриси Марини Поплавської. В цей день близько 6:00 під Києвом автобус з артистами «Дизель Шоу» врізався в фуру.

Марина загинула на місці, оскільки основний удар при зіткненні припав на праву передню частину автобуса — вона виявилася повністю зім’ята фурою.

Марина не була професійною актрисою і навіть пишалася тим, що до виходу на сцену вона 23 роки працювала в школі, де викладала українську мову і літературу.

«Я дуже люблю дітей, школу, атмосферу в ній і жити без цього не можу… Дуже багато образів я подсматриваю саме тут. Особливо яскравим вийшов образ колоритною директриси в скетчкоме „На трьох“, списаний з моєї першої шкільної вчительки Надії Костянтинівни Безъязыковой», — розповідала Марина.

Тим не менш ще під час навчання в університеті Марина захопилася грою в КВК і стала зіркою відомої команди «Дівчата з Житомира», якій присвятила 20 років свого життя.

Кумирами Поплавської на сцені були знамениті актриси минулого Фаїна Раневська, Людмила Гурченко і Тетяна Васильєва. Їх прикладом вона намагалася дотримуватися, приймаючи себе такою, якою вона є. Їх приклад показав їй, що зовнішність (актриса довгий час комплексувала з-за зайвої ваги) — далеко не головне в житті.

«Коли я стала більш відома, не всякий вже вирішувалося на іронію і компліменти типу «хорошої людини повинно бути багато». Зараз вже не зачепиш, тому що так відповім, що «чоловік вийде через зачинені двері», — жартувала вона.

Проте за останній рік Марина позбулася більш 20 зайвих кілограмів, вона вела здоровий спосіб життя і могла годинами говорити про правильне харчування і відношення до себе.

«Перший і єдиний рецепт, яким я поділюся: люби себе», — повторювала вона.

Актори «Дизель Шоу» важко пережили загибель своєї «мами». Їй вони присвятили дуже зворушливу пісню, яку виконали на одному з концертів.