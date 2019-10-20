Ніякого реального сенсу в законодавчо закріплених «столичні функції» Києва немає. Значить, і окремого закону про київ не треба, – Ляшенко

Парламентарії готуються прийняти новий закон «Про столицю України – місто Київ». Окрема тема цього закону – «столичні функції» Києва.

Про це йдеться і в чинному законі, і в нових законопроектах. Саме цим обумовлюється необхідність прийняття спеціального закону про Київ (ні про який інший місто в Україні немає окремого закону) та особливостей управління містом.

А я задумався, які такі столичні функції виконує Київ? Причому такі, що вимагають особливого закону про місто? Що саме примушує до особливостей управління? Чим Київ відрізняється, скажімо, від Харкова, Львова або будь-якого іншого міста країни?

Перше, що приходить в голову – в Києві розташовані будівлі парламенту, уряду, офісу президента, різних міністерств і відомств.

Друге, це іноземні посольства. І, мабуть, все. Більше на розум нічого не приходить.

Значить, розташування офісів держструктур і посольств змушує прийняти спеціальний закон і складну схему управління містом? Але що такого унікального ці організації привносять в міське життя? Я провів невелике опитування серед друзів і знайомих на цю тему. Єдине, про що згадували – це автомобільний трафік. Однак, якщо хто знає Київ, той зауважить, що міністерства та інші держструктури, а також посольства – найспокійніші офіси в місті. Буквально, сонні. Там немає ніякого ні автомобільного, ні пішого руху. До 9 ранку люди пройшли від метро на роботу, в 6 вечора дружно її покинули. Ніяких пробок, ніяких кур’єрів з їжею протягом дня. В цьому відношенні Києву і киянам набагато більше проблем доставляють численні комерційні офісні центри.

На Липках, біля Офісу президента, Кабміну, Верховної Ради у звичайні дні дуже спокійно і навіть порожньо, незважаючи на граничну близькість до центру міста та місцях туристичної активності. Які особливості роботи цих організацій, що впливають на організацію управління містом, я також не припущу. Більш того, парламентарії в пленарні дні паркуються на тротуарах так само, як звичайні пересічні кияни. І ніяких особливостей я не бачу. Більше нічого офіційно «столичного», такого, що є в Києві, але немає в інших містах країни, я не пригадаю. Ну, хіба що іноземні делегації в аеропорт «Бориспіль» прилітають.

Власне, законодавці самі погано уявляють, що таке ці самі «столичні функції». У чинному і пропонованих проектах закону ці функції зводяться до того, що місто має забезпечити достатні умови для розміщення центральних органів влади. Тобто, знову-таки, все зводиться до розміщення та офісів. Треба прописувати в законі?

А які Київ і київська влада у зв’язку з виконанням «столичних функцій» має преференції? У законі йдеться про те, що місту компенсуються витрати. Але я про таких компенсації не чув, тим більше що реальних витрат на утримання президента, Кабміну та інших державних відомств київський бюджет не несе. За електрику та опалення міністерства сплачують самостійно. Ще за законом київський міський голова має право висловлювати думку з деяких питань, пов’язаних з Києвом. Але це важко назвати преференцією.

Підсумовуючи, скажу, що ніякого реального сенсу в законодавчо закріплених «столичні функції» Києва, я не знайшов. А значить, і окремого закону про київ не треба. Цілком достатньо того, щоб місто мало звичайне місцеве самоврядування, як будь-який інший великий або малий місто країни.

Правда, є щось, що властиве Києву як столиці. Тільки йому і жодному іншому місті України. Це Майдан, і те, що влада в Україні отримують переможці саме київського Майдану, а не якогось іншого, при всій повазі до інших містах. Але це в Законі не пропишеш.

Ігор ЛЯШЕНКО