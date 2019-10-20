Президент України відвідає інтронізацію імператора Японії Нарухіто

Володимир Зеленський вирушить з робочим візитом до Японії для участі у церемонії інтронізації Імператора Японії Нарухіто.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Візит відбудеться 21-24 жовтня.

«Програмою візиту передбачено зустрічі Глави держави з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу», — йдеться в повідомленні.

У робочому графіку президента України заплановано низку двосторонніх зустрічей з лідерами зарубіжних країн.