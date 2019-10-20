«Це кінцева»: абсурдна акція за Росію в Луганську розлютила мережа

Український журналіст Роман Цимбалюк висміяв пропагандистську акцію в підконтрольному терористам Луганську за приєднання до Російської Федерації.

Відповідний пост, в якому він звернувся до жителів самопроголошеної «Луганської народної республіки», з’явився на його сторінці в Facebook

«Ви вже де-факто в Росії. Вона така. Це кінцева. Поїзд далі не йде. Інша Росія тільки в телевізорі, тільки там росіяни всіх перемагають. В житті – це злидні і свіже повітря», – написав він.

«Визволителі» звільнили регіон від заводів і фабрик. Але не треба засмучуватися – натомість комендантську годину…» – додав журналіст.

Відзначимо, в коментарях йому відповіли, що мітинг є лише трюком пропаганди. Деяких користувачів мережі розлютила акція в Луганську.

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Нагадаємо, напередодні на центральній площі Луганська люди вишикувалися в напис: «Ми хочемо в Росію». Як стверджують сепаратистські ресурси, участь в акції взяли близько 2 тисяч місцевих жителів.