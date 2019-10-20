Як Путін має намір уникнути покарання за Донбас і Сирію

Президент Росії Володимир Путін вніс законопроект про вихід Росії з міжнародного договору, по якому раніше СРСР визнавав компетенції комісії з розслідування порушень прав мирних громадян при збройних конфліктах на розгляд Держдуми РФ.

У цьому випадку, мова йде безпосередньо про комісії, яка повинна була здійснювати розслідування, пов’язані з застосуванням сили і зловживання учасників конфліктів і мирного населення.

Хотів би нагадати, що так звана Четверта Женевська конвенція про захист цивільного населення була прийнята в 1969 році. І коли СРСР ратифікував її в 1977 році, то він фактично приєднався до цієї комісії. Комісія займалася розслідуванням багатьох міжнародних конфліктів і передавала свої висновки в міжнародні інстанції, які займалися винесенням вироків, у тому числі – трибунали.

Відповідно, якщо йде порушення, скажімо, прав мирного населення на територіях конфлікту, в якому так чи інакше бере участь Росія, в тому числі, через своїх проксі у вигляді так званих ЛНР-ДНР, Росія все одно несе певну відповідальність за свою участь. А це передбачає – право на житло, заборона насильницького переселення людей з одного регіону в інший (тобто депортації, яку ми чітко бачимо в Криму), застосування сили по руйнування населених пунктів у зоні бойових дій, де зафіксовано присутність російських військових. І це вже пряма відповідальність РФ.

Тобто, з допомогою цієї комісії, Росія, як її учасник, могла б нести якусь правову, майнову відповідальність, використовуючи весь інструментарій, який присутній в нормах міжнародного права, пов’язаних з порушенням прав людини у військових конфліктах. І тому зараз Росія намагається уникнути все це і вийти з різноманітних конвенцій та інституцій, які гіпотетично можуть завдати їм шкоди.

Тому, в першу чергу, я пов’язував би ці дії Путіна з ситуацією в Сирії. Оскільки там російські військові знаходяться офіційно, беруть участь у військових діях офіційно і застосовують силу проти мирного населення і не поділяють мирне населення і тих, хто веде озброєну боротьбу. А потім, не виключено, що цю ж схему можна буде перекласти на український варіант – рахунок Криму та Донбасу. Хоча в цьому випадку конфлікт з Росією визнано тільки нами, та й то це не зазначено в одному нормативно-правовому документі в Україні.

Але що б не вирішили в Держдумі, цього буде недостатньо. Так як міжнародне право щодо захисту прав людини у військових конфліктах діє беззастережно. Немає різниці, є підпис держави під цими документами чи ні. Питання в іншому – який механізм притягнення до відповідальності. Тепер це тільки суди і трибунали. І їх рішення будуть прямо залежати від наявності політичної волі міжнародного співтовариства щодо реалізації цих механізмів.

Віталій КУЛИК