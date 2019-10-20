Какао з тарганами: популярна піцерія Києва потрапила в гучний скандал

У Києві в одній з популярної мережі піцерій domino’s Pizza клієнтка виявила лапку комахи в напої.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла Ганна Шевчук-Барабаш, опублікувавши фотодокази. Вона уточнила, що інцидент стався в закладі по вулиці Михайла Бойчука.

Дівчина розповіла, що замовила італійське какао. Лапку, як припустила клієнтка, таргана, вона виявила, коли пила напій з трубочки.

«На питання, що це і не схоже на те, що ходова частина таргана потрапила в напій, адміністратор розчервонілася. Заперечувати не стала і повернула 30 грн.

Чи влаштує мене 30 грн? Ні, я хочу пояснень і належної реакції від керівництва мережі. Як наслідок – перевірки всіх точок бренду на дотримання санітарних норм», – написала Шевчук-Барабаш.

Вона попросила користувачів мережі поділиться повідомленням, «щоб і вам такий погожий вихідний день не зіпсувало «італійське какао зі смаком печерських тарганів».

Domino’s Pizza

facebook.com/annet.barabash

У коментарях до посту прес-служба domino’s Pizza відповіла обуреної клієнтці, назвавши ситуацію неприпустимою.

«Ми постійно проводимо перевірки на дотримання всіх міжнародних стандартів, і звичайно ми перевіримо ще раз, додатково, піцерію. До того ж, ви можете зайти в наші піцерії і переконатися в якості наших продуктів», – відповіли представники компанії.

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту