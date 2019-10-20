На Донбасі окупанти двічі порушили “тішу”, втрат немає

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позіції підрозділів Об’єднання єднаних сил з автоматичних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє у Facebook штаб ООС.

“Обидва обстріли російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”: неподалік Золотого-4 з напрямку Первомайська – з автоматичних станкових гранатометів; біля Оріхового з напрямку Золотого-5 – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів”, – йдеться у повідомленні.

Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об’єднання єднаних сил не було, заявили в штабі.

Також у штабі ООС додали, що підрозділи Об’єднання єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника.