«Хачеріді?» Срна розповів про великий трансфер «Шахтаря»

Хорватський тренер донецького «Шахтаря» Даріо Срна анонсував серйозне придбання клубу, не уточнивши при цьому, про кого конкретно йде мова.

«Після матчу із загребським «Динамо» у нас буде новину. Ми провели дуже великий і гарний трансфер. Упевнений, він посилить нашу команду і любов між нами і вами. Тому чекайте хорошого трансферу», — сказав Срна в інтерв’ю клубній прес-службі.

В коментарях вболівальники почали щосили гадати, кого підпишуть гірники. Деякі фанати припустили, що це може стати Хачеріді. Інші відзначали, що трансферне вікно вже закрита, і це може бути не футболіст, а якийсь новий співробітник клубу, рівня дієтолога.

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com