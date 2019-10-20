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«Хачеріді?» Срна розповів про великий трансфер «Шахтаря»

20.10.2019

Хорватський тренер донецького «Шахтаря» Даріо Срна анонсував серйозне придбання клубу, не уточнивши при цьому, про кого конкретно йде мова.

«Після матчу із загребським «Динамо» у нас буде новину. Ми провели дуже великий і гарний трансфер. Упевнений, він посилить нашу команду і любов між нами і вами. Тому чекайте хорошого трансферу», — сказав Срна в інтерв’ю клубній прес-службі.

 

В коментарях вболівальники почали щосили гадати, кого підпишуть гірники. Деякі фанати припустили, що це може стати Хачеріді. Інші відзначали, що трансферне вікно вже закрита, і це може бути не футболіст, а якийсь новий співробітник клубу, рівня дієтолога.

(c) tribuna.com

 

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

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