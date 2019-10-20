Аслунд заявив, що Путін і Зеленський не домовляться по Донбасу з-за Трампа

Угоди про врегулювання ситуації на Донбасі найближчим часом досягти не вдасться з-за неоднозначною атмосфери в США.

Таку думку висловив науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council, шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд в інтерв’ю “НВ”.

Аслунд вважає, що таке положення справ пов’язане зі скандалом навколо телефонної розмови лідерів України та США і загрозою імпічменту Дональда Трампа.

“Путін не буде готовий погоджуватися на щось на Донбасі, якщо США прямо або побічно не беруть участь в переговорах і не фіксують свою позицію”, — пояснив він.

Також він зазначив, що «Путін нічого не зробив протягом півтора років, так як чекав виборів в Україні». Але «тепер виявляється, що і в США вже незрозуміло з ким вести переговори до обрання нового президента, тобто до початку 2021 року».

Експерт додав, що це погано для президента України Володимира Зеленського, який «дуже хоче прогресу в переговорах в якості доказу своєї ефективності, але навряд чи на щось тут можна вплинути».

Нагадаємо, 1 жовтня українська сторона погодила текст “формули Штайнмайера”, яка в подальшому буде врахована в новому законі про особливий статус Донбасу. Це було однією з умов Кремля для проведення зустрічі в “нормандському форматі”, але дата цієї зустрічі ще не призначено і на даний момент.