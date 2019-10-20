Ватажок «ДНР» Пушилин отримав від Путіна останнє попередження

Представники Москви, які нещодавно відвідали Донбас, висунули чолі «ДНР» Денису Пушилину ультиматум.

Про це у своїй статті написав блогер Дмитро Черкасов.

За його словами, кілька високопоставлених «чиновників» попалися на розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах.

Мова йде про колишнього міністрі зв’язку» Віктора Яценка та його першому заступнику Бородіна.

Також під підозрою знаходяться директор «Пошти Донбасу» Неудачин і директор підприємства «Астеліт» Гущин.

Як пише Черкасов, ці чиновники покинули «ДНР», так як на них заведено кримінальну справу за статтею 190 «КК «ДНР» — розкрадання бюджетних коштів.

«Вище згадані особи дуже довго не з’являлися на робочих місцях. Перша причина — це те, що вони були нібито затримані правоохоронними органами ДНР», а друга причина — це те, що вони виїхали з родинами і тим, що можна було забрати з собою, за межі «республіки», — пояснює блогер.

За словами Черкасова, з-за того, що доходи бюджету «ДНР» складаються виключно з російських «траншів», то російські куратори жорстко контролюють грошові потоки. Але, виявилося, що можна ефективно використовувати грошові кошти « на ліво» і в таких умовах.

Все, що Росія надсилала на розвиток місцевого зв’язку (оператор «Фенікс»), пошти і на інші програми, — зникло.

«В «республіку» приїжджала російська делегація. Пушилину був висунутий ультиматум: або ти розбираєшся в цьому питанні, або компенсуєш нам (кураторам) ту суму, яку вони (Яценко і компанія) вкрали», — пише блогер.

На його думку, причетність Пушилина до розкрадань є питанням риторичним, оскільки, без його відома в Донецьку неможливо що-небудь зробити.

«Цілком можливо, що він і влаштував втечу Яценко з побратимами. Однак зрозуміло одне, що Кремль такі фінти прощати не має наміру. Так що над Пушилиным вкотре нависли хмари», — резюмував блогер.