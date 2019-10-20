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«Як отримати $4000?»: В Інтернеті висміяли гучну обіцянку Зеленського

20.10.2019

Українці, які користуються Інтернетом, активно продовжують згадувати вислів президента української держави Володимира Зеленського щодо заробітної плати для вчителів, що останній озвучив під час власної виборчої кампанії.

Користувачі створили фотожабу і опублікували її в соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці «Баба і кіт».

Для фотожаби був використаний герой популярного мультиплікаційного серіалу «Сімпсони», Гомер Сімпсон. На фотожабе можна побачити, як Сімпсон варто шкільною дошкою, намагається порахувати, як отримати 4000 доларів Сполучених Штатів Америки і отримує несподіване «рішення» завдання.

Зокрема, в коментарях користувачі приєдналися до жартів з цього питання. Вони пишуть: «Це виходить, чотири долара в першому кварталі, а потім ще три квартали по 0. Звучить як реальний план, велике спасибі», «Та це просто рішення теореми Ферма. Просто, але не кожному дано», «Геніально». Ще деякі також відзначають жартома, що в певних мовах програмування це могло б спрацювати: «На Java може і спрацює», «Просто Гомер вчив javascript».

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