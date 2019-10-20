У Конотопі відкрили меморіал “Пантеон національної пам’яті”

У місті Конотоп Сумської області, на території Собору Різдва Пресвятої Богородиці (ПЦУ) відкрили меморіал “Пантеон національної пам’яті Конотопа”.

Як передає “Новинарня“, урочистості з нагоди відкриття меморіального комплексу відбулися в День захисника України 14 жовтня.

“Пантеон” у центрі міста, поруч із собором Української церкви, складається із шести пам ” ятних стел, що об’єднання єднують героїчні сторінки битв за Україну у XVII столітті й у сьогоденні, та флагштоків із прапорами України й Конотопа.

На окремих стелах міститься інформація про 85 загиблих захисників України з Конотопського району, зі складу дислокованої тут 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ, про Конотопську битву 1659 року і перемогу над Московією, про гетьмана Івана Виговського та полковника Григорія Гуляницького – оборонця Конотопської фортеці.

Почесними гостями церемонії стали воїни 58 омпбр ім. Виговського та її колишній командир, “Народний герой України”, лицар орденів Богдана Хмельницького ІІ-ІІІ ступенів полковник Михайло Драпатий.

Профінансував спорудження “Пантеону” місцевий меценат Євген Сур.

На відкритті меморіалу він заявив, що світ не настане сам по собі – його потрібно виборювати в боях.

“Тільки тій народ, який пам’ятає своїх загиблих, не втрачає національну пам’ять. Народ, який не втратив національну пам’ять, матиме національну гідність. У народу, який має національну гідність, виростає здатність творити державу, утримувати свої Збройні сили. У цього народу куватиметься перемога”, – сказав Євген Сур.