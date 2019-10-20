Уряд затвердив програму розвитку Карпат до 2022 року

На засіданні 20 жовтня Кабінет міністрів ухвалив державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки.

Про це повідомили в прес-службі уряду.

Так, нова програма спрямована на покращення соціального та економічного розвитку українських Карпат, а також на підвищення транспортної доступності окремих гірських територій.

«Програма включає широке коло питань: побудова доріг, створення нових робочих місць, розвиток туризму в регіоні Карпат, зокрема Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей», — йдеться у повідомленні.

Текст програми уряд поки не опублікував.