У Києві в страшній ДТП загинула дівчина-байкер

У Києві в результаті ДТП загинула дівчина-байкер Олена Кузавова, відома у мережі за ніком Кузавіні.

Аварія за участю мотоцикла і Volkswagen Golf сталася на Гостомільській трасі 19 жовтня. Після зіткнення за дівчиною приїхала швидка, але вона померла по дорозі в лікарню.

За словами знайомої загиблої Тетяни, в ДТП винен водій легковика, який “вирішив розвернутися через подвійну суцільну”. Загибель Олени також підтвердила її дочка.

На сторінці дівчини в Instagram люди висловлюють слова скорботи і співчувають рідним, бажаючи байкерші “вічного сезону”.