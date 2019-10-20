Портников: я прихильник того, щоб Україна була на тих історичних територіях, на яких була УРСР

Україна не зможе відбутися на тих своїх територіях, де вона не зможе поширити свою ідентичність.

Тобто, там, де не буде української мови, української віри і інших національних атрибутів України, там не буде майбутнього незалежної України. Про це під час своєї лекції в одному з вузів України розповів політолог Віталій Портніков.

За його словами, кожен день, який ми втрачаємо для утвердження ідентичності, кожен день торжества популізму, незрозумілих гасел, національного ідіотизму і всього того, з чим стикаємося роками – скорочує територію, на якій буде майбутня Україна.

Віталій Портников додав, тому в 2013-му році була одна України, вже наприкінці 2014-го року була зовсім інша Україна без Криму і без Донбасу, а в кінці 2024-го року може бути зовсім інше «сьогодні» нашої України. Публіцист зазначив, що він особисто є прихильником того, щоб Україна була на тих територіях, на яких вона була, коли називалася УРСР, але для цього потрібно поширити українську ідентичність на всю цю територію. Це є головне завдання президента України, українського парламенту та української держави, як такого. Всі інші завдання цих інституцій не мають першорядного значення, тому що не грає ролі, де ти переможеш корупцію або, де ти побудуєш аеропорт, тому що може статися так, що ці території вже буде не Україна.