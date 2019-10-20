«З цією командою нічого не вийде»: Гайдай рекомендує Зеленському повністю змінити своє оточення

Сергій Гайдай зазначив на своїй сторінці у «Фейсбук», що спілкувався з багатьма знаючими і думаючими людьми, і всі в один голос заявляють — з цією командою у Володимира Зеленського нічого не вийде.

У цьому зв’язку політтехнолог настійно рекомендує главі держави змінити своє оточення, повністю і радикально.

За словами Сергія Гайдая, багато розумні і знають люди, з якими йому довелося спілкуватися, в один голос заявляли — у Володимира Зеленського нічого не вийде з цією командою. В оточенні президента зараз знаходяться люди, які не здатні радикально змінити нашу країну на краще. Між тим Україна потребує не просто в змінах. Зміни повинні бути радикальними. Країні слід мчати галопом, прагнучи наздогнати цивілізований світ, а е рухатися в цьому напрямку черепашачим кроком.

Тому Володимиру Зеленському вже зараз потрібно змінювати своє оточення. Це слід зробити радикально, і оновлення повинно бути повним. Президенту це потрібно в першу чергу для того, щоб врятувати свою репутацію. У команді Зеленського повинні бути люди, які розуміють, що потрібно робити для того, щоб отримати результат.