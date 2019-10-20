Гучну обіцянку команди Зеленського висміяли забавною фотожабою

У мережі продовжують згадувати заяву президента Володимира Зеленського про зарплату для вчителів, яку він зробив в період своєї виборчої кампанії.

Відповідна фотожаба була опублікована на Facebook сторінці “Баба і кіт”.

Для фотожаби був використаний герой популярного мультсеріалу “Сімпсони”, Гомер Сімпсон. Він стоїть перед шкільною дошкою, намагається порахувати, як отримати 4000 доларів і отримує несподіване “рішення” задачі.

У коментарях користувачі приєдналися до жартів з цього приводу.

“Це виходить, 4 долари в першому кварталі, а потім ще три квартали по 0. Звучить як реальний план, дуже дякую”, “Так це просто рішення теореми Ферма. Просто, але не кожному дано”, “Геніально”, – пишуть користувачі .

Деякі також жартома відзначають, що в деяких мовах програмування це могло б спрацювати: “Просто Гомер вчив JavaScript”, “На Java може і спрацює”.