Підозра Гладковскому має відношення до Пашинському – ГПУ

Голова Генеральної прокуратури України Руслан Рябошапка заявив, що оголошене колишньому першому заступнику спікера Ради національної безпеки і оборони України Олегу Гладковскому «має деяке відношення» до екс-нардепу Сергію Пашинському.

Про це Рябошапка заявив в інтерв’ю одному з українських телевізійних каналів.

У своїй заяві Рябошапка зазначив: «Що стосується багатьох інших справ, пов’язаних з економікою і зловживанням посадою, ми тільки на цьому тижні зареєстрували три таких виробництва, які можуть бути пов’язані з цією ж особою, тобто Сергієм Пашинським. Більш того, навіть підозра, що пов’язано з Гладковским, теж має певні зв’язку з цим фігурантом. Це теж було частиною сюжету, пов’язаного з тим, що інкримінується Гладковскому».

Таким чином, відповідаючи на питання про те, чи не здається йому дивним те, що Пашинський, який був пов’язаний з «Укроборонпромом», звинувачується зовсім по іншому епізоду, Рябошапка сказав: «Можливо, це може виглядати дивним, але питання в тому, наскільки готові матеріали справи для того, щоб рухатися. Ми не анонсуємо підозри або певні процесуальні рішення, але протягом певного часу я не виключаю, що такі процесуальні рішення можуть з’явитися в інших епізодах».