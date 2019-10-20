Озвучена причина раптового звільнення голови Київської ОДА

Голова Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку з-за постійних інформаційних атак в свою сторону.

Це стверджує колишній народний депутат Сергій Лещенко. За його словами, Бно-Айріян «нарвався» на бізнесмена Ігоря Коломойського.

«Коломойський переміг Разумкова. Михайло Бно-Айріян подав у відставку за власним бажанням. Цьому передувала масована інформаційна кампанія, яку вела група Коломойського проти губернатора, який був ставлеником спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова», — написав він.

«Ціна питання — потоки і земля в Київській області, яка є найдорожчою в Україні», — заявив Лещенко.

Володимир Зеленський і Михайло Бно-Айріян

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