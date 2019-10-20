Таран: сьогодні нарешті отримана відповідь на питання – хто головний в країні, Коломойський або Зеленський

Після приходу до влади в Україні нової команди українців вже давно мучить одне питання: хто головний в країні, Коломойський або Зеленський?

Сьогодні отримано черговий доказ – Коломойський. На догоду Коломойського міняють голову Київської обласної адміністрації Михайла Бно-Айрияна, який не просто випадкова людина, а близький товариш голови парламенту Дмитра Разумкова. Про це у своєму блозі пише політолог Віктор Таран.

За його словами, це не перший реверанс за останній місяць Зеленського в бік Коломойського. На догоду Коломойського «95 квартал» робить номер, в якому висміює спалення дачі Гонтарєвої. На догоду Коломойського парламент приймає правку Геруса і ми починаємо купувати електрику в Росії. Звичайно, Коломойський теж робить широкі жести Зеленському – «Свати» йдуть у прайм-тайм на «1+1».

Політолог зазначає, правда інвестори йдуть з країни і МВФ відкладає переговори на невизначений час. Відчуваючи безкарність та вседозволеність апетити у Коломойського будуть рости з кожним днем. І є небезпека, тільки «ПриватБанком» вони не обмежаться. Питання тільки в тому – хто зможе протистояти рейдерству країни? Відповіді поки що не видно.