У Києві вантажівка на ходу втратив колесо: у мережу потрапило відео ДТП

Неординарна дорожня пригода сталася 20 жовтня в Києві в Шевченківському районі. Вантажівка, пригальмовуючи на перехресті, втратив колесо.

Тільки дивом транспортного засобу вдалося зберегти керованість, не зіткнутися з іншими автомобілями і не допустити жертв серед пішоходів.

Відео ПП на перехресті вулиць Саратовської і Салютній опубліковано на сторінці «Київ Оперативний». Судячи з відео, очевидців НП було небагато, але навіть ті нечисленні свідки не зрозуміли, що відбувається.