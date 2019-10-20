Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Києві вантажівка на ходу втратив колесо: у мережу потрапило відео ДТП

20.10.2019

Неординарна дорожня пригода сталася 20 жовтня в Києві в Шевченківському районі. Вантажівка, пригальмовуючи на перехресті, втратив колесо.

Тільки дивом транспортного засобу вдалося зберегти керованість, не зіткнутися з іншими автомобілями і не допустити жертв серед пішоходів.

Відео ПП на перехресті вулиць Саратовської і Салютній опубліковано на сторінці «Київ Оперативний». Судячи з відео, очевидців НП було небагато, але навіть ті нечисленні свідки не зрозуміли, що відбувається.

Читайте також:   Букмекери почали прийом ставок на ім'я та стать дитини Меган Маркл: найпопулярніші версії
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *