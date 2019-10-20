У Києві вантажівка на ходу втратив колесо: у мережу потрапило відео ДТП

Неординарна дорожня пригода сталася 20 жовтня в Києві в Шевченківському районі. Вантажівка, пригальмовуючи на перехресті, втратив колесо.
Тільки дивом транспортного засобу вдалося зберегти керованість, не зіткнутися з іншими автомобілями і не допустити жертв серед пішоходів.
Відео ПП на перехресті вулиць Саратовської і Салютній опубліковано на сторінці «Київ Оперативний». Судячи з відео, очевидців НП було небагато, але навіть ті нечисленні свідки не зрозуміли, що відбувається.
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