Готував масштабний теракт: на Черкащині зловили хіміка-шпигуна з Росії

У місті Умань Черкаської області правоохоронці затримали громадянина Росії Леоніда Харитонова, який готував вибухівку для підриву місцевого військового аеродрому.

Затриманий – учений-хімік із Санкт-Петербурга, який приїхав в Україну близько трьох років тому. Він одружився на українці Вікторії Панченко і отримав вид на проживання, повідомляється в сюжеті ТСН.

Як зазначили журналісти, росіянин готував диверсію, яка за масштабами могла б зрівнятися з вибухами на військових складах в Ічні, Балаклії та Калинівці.

Правоохоронці зацікавилися чоловіком після сімейної сварки, коли Харитонов кинувся на дружину із сокирою в руках. Про інцидент поліції розповіла сама жінка.

Як виявилося, причиною конфлікту стало те, що росіянин не знайшов вдома свій довідник з хімії.

Дружина росіянина

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Незабаром до розслідування залучили контррозвідку, в будинку Харитонова встановили приховані камери.

Це дозволило зібрати необхідну доказову базу. Так, чоловік виготовляв небезпечне взрыввещество, кодовими словами передавав інформацію по телефону з російським номером і обговорював деталі диверсії.

Також правоохоронці зафіксували такий розмова чоловіка: «Падли го*нистые… Тільки ти повернешся, воно тобі ножа в спину… Ось такі вони тварі. Вони всі такі. Все, все. Всі без винятку, сто відсотків. Сто і нуль-нуль-нуль. Вони всі з*ки. Ось стоїш в черзі, а за тобою дідок стоїть, ф*шист недобитий, білявий такий, ну, чисто, до*ратель!»

Харитонов за виготовленням вибухівки

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В результаті затримали шпигуна, а в будинку провели обшук. У громадянина РФ вилучили вибухонебезпечну речовину, яке перебувало у звичайних на вигляд сигаретах на місці фільтра.

Речовину було значно небезпечніше тротилу, хоча і було виготовлено хіміком в домашніх умовах. Сигарети, як з’ясували українські правоохоронці, служили лише детонатором для ще більш потужної вибухівки.

Також під матратцем він зберігав 490 тисяч російських рублів, а після здійснення запланованого теракту хотів полетіти в Гонконг.

Леонід Харитонов

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Журналісти додали, що спробували купити в звичайних супермаркетах необхідні для виготовлення смертельного взрыввещества компоненти.

Всі вони знаходяться у відкритому доступі. На придбання трьох основних пішло 139, 220 і 28 гривень.

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Зазначимо, 8 серпня СБУ повідомляла, що в Черкаській області був затриманий громадянин Російської Федерації, який готував диверсію на стратегічному об’єкті ВСУ.