У Харкові посеред вулиці викрали дівчину: оголошено план «Перехоплення»

У Харкові в неділю, 20 жовтня, посеред вулиці викрали дівчину. Про це інформує прес-служба обласної поліції, посилаючись на заяву свідка. Уточнюється, що інформація про подію перевіряється.

За словами очевидця, на вулиці Великій Панасовской двоє чоловіків насильно посадили дівчину в автомобіль ВАЗ-21010 чорного кольору і відвезли в невідомому напрямку.

Прес-служба зазначила, що в даний час правоохоронцями вживаються невідкладні заходи, спрямовані на пошук зловмисників та їх затримання. Введений план «Перехоплення».

Повідомлення про подію надійшло в Холодногірської відділу поліції, інформація про інцидент зареєстрована там же.