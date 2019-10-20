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У Харкові посеред вулиці викрали дівчину: оголошено план «Перехоплення»

21.10.2019

У Харкові в неділю, 20 жовтня, посеред вулиці викрали дівчину. Про це інформує прес-служба обласної поліції, посилаючись на заяву свідка. Уточнюється, що інформація про подію перевіряється.

За словами очевидця, на вулиці Великій Панасовской двоє чоловіків насильно посадили дівчину в автомобіль ВАЗ-21010 чорного кольору і відвезли в невідомому напрямку.

Прес-служба зазначила, що в даний час правоохоронцями вживаються невідкладні заходи, спрямовані на пошук зловмисників та їх затримання. Введений план «Перехоплення».

Повідомлення про подію надійшло в Холодногірської відділу поліції, інформація про інцидент зареєстрована там же.

 

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