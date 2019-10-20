Прожили тільки 8 днів: з’явилося перше фото сіамських близнюків з Чернівців

На українському телебаченні вперше показали фото сіамських близнюків з Чернівців, за трагічною долею яких стежила вся країна.

Унікальну фотографію, зроблену на третій день після народження малюків, продемонстрували в ефірі програми «Стосується кожного» на телеканалі «Інтер». Участь у ток-шоу також взяли і батьки дівчаток – Дмитро і Анжела Петрюк.

Пара зізналася, що вирішила народжувати всупереч всім рекомендаціям лікарів, хоча знала про патології ще після першого УЗД. Це була довгоочікувана вагітність, адже раніше подружжя пережили викидень.

«Ми знали, що дитина хвора, але не могли цього зробити. Ми домовилися: яким буде дитина, таким і будемо виховувати», – розповів батько сіамських близнюків.

Лікарі пропонували родині перервати вагітність, однак вона відмовилася у зв’язку з релігійними міркуваннями (вони віруючі-п’ятидесятники. – Ред.).

Перше фото сіамських близнюків

Скріншот з ефіру

Батьки сіамських близнюків прийшли на програму Стосується кожного

Скріншот з ефіру

«Я з дитинства вірю в Бога. Ми не можемо робити все, що кажуть лікарі. Аборти ми робити не можемо», – зазначив Дмитро Петрюк.

Дітям дали імена Анна та Марія. У них було одне тулуб, дві руки, дві ноги, два хребта, які з’єднувалися в поперековому відділі в один, одне серце, розповіла в ефірі завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення Глибоцької центральної районної комунальної лікарні Валентина Турман.

Батьки сіамських близнюків прийшли на програму Стосується кожного

Скріншот з ефіру

Скріншот з ефіру

Також в ефірі програми спростували інформацію, що батьки кинули дівчаток в пологовому будинку. Турман підтвердила, що породілля перебувала у важкому стані після передчасних пологів і лежала в іншій лікарні. Батько ж відвідував Анну і Марію кожен день.

Батьки сіамських близнюків

Скріншот з ефіру