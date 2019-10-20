«Украерорух» повинен бути скромніше: у МАУ розвінчали «зраду»

Тарифи Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України (Украерорух) необґрунтовано завищені порівняно з європейськими, саме це стало причиною судового спору з авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України».

Таку заяву на своїй сторінці в Facebook зробив президент МАУ Євген Дихне. За його словами, МАУ працює в звичайному режимі і ніяких змін не передбачається, незважаючи на разгоняемую в мережі «зраду».

Зокрема, він пояснив суть спору, з-за якого в мережі пішла дезінформація: вся справа в суттєве завищення ставок на аеронавігації в Україні. Це, за його словами, стосується саме обґрунтованості тарифів.

«Десять років «Украерорух» не переглядав ставки. Вони в кілька разів вище, ніж у сусідніх країнах. Це ставить український ринок в неконкурентні умови… Керівництво авіакомпанії зверталося до різних урядів протягом останніх кількох років з проханням про перегляд ставок, однак, не було почутим. Ми вважаємо, і вже майже рік намагаємося в судовому порядку довести, що зазначені тарифи мають відповідати собівартості послуг і формуватися у відповідності з правилами Євроконтролю. Судовий захист – це остання інстанція і спосіб довести свою позицію без примешивания політичної вмотивованості», – пояснив Дихне.

При цьому він акцентував увагу на тому, що жодних офіційних рішень у цій справі не приймалося.

Його коментар був викликаний появою в мережі інформації про те, що нібито «вже найближчим часом «Украерорух» може припинити обслуговувати рейси МАУ – таким чином, МАУ перестане здійснювати польоти».

Зокрема, таку заяву було опубліковано на сторінці заступник голови ГО «Всеувкраинская люстрація» Олександра Аронця. Він стверджує, що наступного тижня буде прийнято рішення суду щодо цього спору.