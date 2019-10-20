“Ви при своєму розумі?”: “95-й квартал” обсміяв спалену хату Гонтаревої

У новому випуску шоу “Вечірній квартал” (канал “1+1”) гумористи “Студії “Квартал 95” перейшли за межу пристойності, взявши на кпини підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої під Києвом.

Як передає “Новинарня“, відповідне відео було оприлюднене 20 жовтня.

В анонсі гумористичного номери ведучий Степан Казанін назвавши спалення будинку Гонтаревої “яскравою подією”. “95-й квартал” присвятив їй “запальний фольк” – пісню у виконанні Євгена Кошового та жіночої частини Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки.

“Лисий” із хором заспівали на мотив відомої народної пісні: “Горіла хата, палала, у Лондоні жінка плакала…”

У пародійній композиції можна почути: “Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича”, “Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали”, “…і почали робить шашлик”, “приїхали три слідака, 33 рятувальника – бо всім хотілось шашлика”.

“У цій пісні мораль проста – хата згоріла від стіда”, – закінчив Кошовий під оплески залу Палацу “Україна”.

У соцмережах пісню помітили й обурилися неприпустимим рівнем гумору.

“Панове сценаристи/коміки, ви при своєму розумі? Чи від ейфорії знесло дах? Про ефект бумерангу в дитинстві читали? Казкові до…бі”, – пише у соцмережі журналіст Євген Кузьменко.

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки — український професійний хоровий колектив, заснований 11 вересня 1943 року в Харкові.

Хор Верьовки гастролював у Мексиці, Канади, Франції, Швейцарії, Росії, Білорусі, Польщі, Німеччині та низці інших країн світу, він традиційно є учасником великих українських державних заходів. Має багато національних і міжнародних відзнак, зокрема за великий внесок у справу миру й дружби між народами нагороджений срібною медаллю Всесвітньої ради світу.

Станом на 2015 рік у колективі понад 150 чоловік — це найбільший український професійний хор. Він має три групи: хорову, оркестрову та хореографічну, де на провідних ролях народні й заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв України.