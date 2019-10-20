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Рябошапка: «люстрированные» прокурори можуть повернутися на свої посади через рішення ЄСПЛ

21.10.2019

«Люстрированные» прокурори можуть повернутися на свої посади через порушення конвенції прав людини під час їх звільнення.

Про це сказав генеральний прокурор України Руслан Рябошапка у програмі «Факти тижня».

«Ті, хто з місцевої прокуратури не проходили переатестацію, переходили у вищу прокуратуру. З-за Закону «Про люстрацію», так, певна частина прокурорів була звільнена але зараз є ризик того, що велика частина з них буде відновлено, згідно з рішенням Європейського суду з прав людини, в якому було констатовано порушення Україною своїх зобов’язань в рамках конвенції».

Рябошапка також додав, що чистка органів прокуратури буде продовжуватися.

«Певна частина людей покинула свої пости, люди втрачають вплив в прокуратурі. Саме тому так багато критики, у тому числі критики реформи», — пояснив він.

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