У двір британцеві з неба впав біженець, який летів на шасі літака

У Британії на території південного району Лондона — Клепхем, близько під’їзної дороги аеропорту Хітроу, 30 червня 2019 року з неба впав біженець.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Біженець з Африки приземлився всього в одному метрі від Джона Балдока, який відпочивав у своєму саду.

Як показало розслідування, чоловік, який впав з неба, був кенійським біженцем. Він забрався на шасі літака, що летів з Найробі, і впав з висоти близько 1 000 метрів.

За словами очевидця, чоловік був одягнений, але із-за падіння тіло було невпізнанним. Всюди була кров.

За інформацією поліції, жертва була мертва ще до падіння. Особистість біженця поки не встановлена.

Незважаючи на велику небезпеку, таку як сильний холод і нестача кисню, біженці забираються на шасі літаків, щоб потрапити в Європу. За оцінками експертів, виживе лише кожен четвертий.

У 2012 році загинув 30-річний мозамбикец, який також впав з шасі біля аеропорту Хітроу. Згідно з розслідуванням, біженець зміг вижити при температурі -60°С, але не зміг втриматися при зниженні літака.