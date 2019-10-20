«Втеча з «ДНР»: Стало відомо про допити і штрафи для мирних громадян при спробі покинути ОРДО

Тих мешканців тимчасово окупованих районів Донецької області, які прийняли рішення покинути «Донецьку народну республіку», закликали бути гранично уважними при проходженні «Донецької митниці народної республіки», щоб не довелося потрапити на допит і заплатити серйозний штраф.

Про це повідомляється в одному з спільнот в соціальній мережі.

Так, у повідомленні йдеться: «Друзі, будьте уважні, якщо ви не дай Бог забудете пройти митницю на «ДНР», то на виїзді вас зупинять заберуть талон, а вам загрожує годинний допит і складання протоколу штраф від 3 т до 5 т руб, а якщо ви ФОП від 5 т до 10 т».

Крім того, в соціальній мережі вже з’явилася інформація про тих, хто потрапляв у складні ситуації на КПП. Один з користувачів соціальної мережі написав: «Нещодавно сам трохи так не потрапив. А ось на Новотроїцькому така ж ситуація виглядала простіше: на виїзді «прикордонник» сказав, що не вистачає однієї розпису, я повернувся, сказав йому, що, напевно, забули, він мовчки поставив розпис, і ми спокійно виїхали». Більше того, свідки подій стверджують, що в’їжджати на територію окупованої Донецька потрібно тільки з пристебнутим ременем безпеки, і ні в якому разі не на шипованной гумі.