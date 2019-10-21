Мaruv розкритикувала нові правила нацвідбору на «Євробачення»

Maruv поскаржилася, що «жителів планети Земля і так дуже багато всього роз’єднує»

На думку Maruv, обмеження є поганими для самого конкурсу, для розвитку музики і в цілому для творчої особистості

Співачка Maruv вважає, що нові правила національного відбору на «Євробачення-2020» не зовсім імпонують виконавцям.

Про це вона заявила в коментарі «КП в Україні».

Як відомо, відтепер учасником Нацвідбору може бути виконавець або колектив, який не виступав на території Росії з 2014 року, не планує і не анонсує концерти під час конкурсу і до фіналу «Євробачення», а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.

За словами Maruv, дані обмеження є поганими для самого конкурсу, для розвитку музики і в цілому для творчої особистості.

«Жителів планети Земля і так дуже багато всього роз’єднує: мова, колір шкіри, віра або політичні погляди, музика залишилася єдиною екологічною силою, яка нас об’єднує, і навіть це у нас хочуть відібрати», – заявила співачка, яка регулярно їздить з концертами в РФ.

Нагадаємо, 16 жовтня в Україні стартував прийом заявок на участь у національному відборі на Євробачення-2020, що триватиме до 25 грудня 2019 року включно.

Відбір складатиметься з трьох етапів: всеукраїнський онлайн-збір анкет (триватиме з 16 жовтня до 25 грудня), телевізійні півфінали (8 та 15 лютого) та фінал, під час якого Україна назве свого представника на Євробачення-2020 (22 лютого).

Відповідно до нових правил конкурсу, учасником національного відбору може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території РФ із 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.

Від початку першого етапу національного відбору на Євробачення-2020, що стартував 16 жовтня, свої анкети, станом на 14:00 17 жовтня, подали вже 800 бажаючих.

Організатори «Євробачення» не вбачають проблеми у нових правилах відбору в Україні.

Нагадаємо, цього року в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv.

Після скандалу з її російськими концертами Maruv не поїхала на «Євробачення».