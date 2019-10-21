12 змін c тілом, які можуть вказувати на рак

Не тільки родимка, яка раптово стає більше. Існують і інші ознаки, які повинні вас насторожити, тому що можуть бути сигналами раку.

Тремор. Неврологічні порушення, такі як поколювання, тремтіння або сіпання, можуть бути ознаками пухлини головного мозку. Найчастіше ці симптоми виникають на ранній стадії розвитку раку.

Діарея і запор. Зміни в звичках кишечника можуть вказувати на розвиток раку цього органу. Для пухлин кишечника характерні стани, коли змінюють один одного діарея і запор.

Кров в калі. Причина появи крові в калі або на туалетному папері завжди повинна уточнюватися лікарем, оскільки вона також може бути пов’язана з виникненням раку товстої кишки.

Вузол в яєчку. Зміни в яєчках також є сигнальним знаком. Вузол на яєчках може бути викликаний варикозним розширенням вен, а також раком яєчка.

Відтік рідини з статевого органу або сосків. Коли з чоловічого статевого органу виділяється рідина, це може бути симптомом раку статевого члена. Даний тип чоловічого раку став більш поширеним в останні роки.

Рідина, що виділяється з сосків, – симптом, типовий для раку молочної залози.

Червона пляма на грудях. Якщо шкіра на грудях змінюється, наприклад, якщо вона почервоніла в одному місці або підвелася, це також може вказувати на рак молочної залози.

Роздуті лімфатичні вузли. Хоча лімфатичні вузли набухають і при інфекціях, даним симптомом способу проявлятися і лімфома.

Утруднення при ковтанні. Постійне утруднення або кому в горлі в деяких випадках можуть виникнути в зв’язку з раком стравоходу або гортані.

Біль у спині, незважаючи на здоровий хребет. Якщо ортопедичні захворювання не є причиною болю в спині, можна запідозрити рак товстої кишки – він теж може давати такий симптом.

Біль в ногах. Стійкий біль в ногах, руки, або в іншому місці опорно-рухового апарату може бути вказівкою на рак кісток.

Свербіж. Незрозумілий свербіж – привід для відвідування лікаря. Іноді це ознака серйозного захворювання печінки, включаючи онкологічне.

Раптова зміна харчових переваг. Якщо у людини, яка їла завжди досить помірно, раптом прокидається тяга до калорійних і насичених страв, вона може говорити про наявність пухлини, що вимагає поживних речовин для свого зростання.

: МедікФорум