Зимовий час в Україні: коли потрібно перевести годинник

27 жовтня Україна переходить на зимовий час. Стрілки годинника будуть переведені на годину назад – значить, ми будемо довше спати.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року №509 “Про порядок обчислення часу на території України” на території України 27 жовтня 2019 в 4 (чотири) години за київським часом скасовується літній час з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад .

Перш за все, про перехід на сезонний час потрібно пам’ятати тим, у кого є квиток на поїзд, літак або автобус – час відправлення транспорту в ньому вказується вже з урахуванням переведення годинників. Та й годинник на вокзалах переходять на зимовий час автоматично.