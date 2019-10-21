П’ять продуктів, постійна тяга до яких говорить про приховані хвороби

Лікарі назвали п’ять продуктів, а точніше, смаків, тяга до яких може говорити про приховані захворювання.

Постійна тяга до солодкого може свідчити про порушення в роботі травного апарату. Цукор, наприклад “любить” грибок, що викликає молочницю. Якщо бажання з’їсти щось солодке стає непереборним, слід перевірити шлунок і кишечник. Тягу до солодкого також можуть провокувати гіпоглікемія, метаболічні порушення, діабет.

Потреба в солоних продуктах зовсім не обов’язково вказує на вагітність. Вона може виникати при запаленнях сечостатевої системи, а також при зниженому імунітеті. Зробити УЗД нирок було б в даному випадку незайвим.

Якщо вас тягне на цибулю або гірчицю, тобто на гостре, — це може говорити про брак фітонцидів, які потрібні організму для боротьби з вірусами. Багато помічають, що якщо різко хочеться часнику, то скоро захворієш.

Бажання постійно лускати насіння або горіхи може вказувати на нестачу вітаміну Е.

Потреба в йогуртах і морозиві, тобто продуктах з вершковою текстурою, може свідчити про печію або кислотний рефлюкс.