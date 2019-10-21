«Вони вибрали Росію!» Мухарський запропонував відгородити Донбас стіною

Український телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський запропонував відгородити стіною окуповані райони Донецької і Луганської областей.

«Мій рецепт – вони вибрали Росію, нехай залишаються з Росією. Я взагалі проти деокупації Донбасу, я за стіну. Вони залишилися там і нехай живуть в своїй парадигмі «русского мира», – заявив Мухарський в ефірі телеканалу ObozTV.

Телеведучий закликав «не чіпати людей», які «не хочуть в Україну».

«Навіщо ви нав’язуєте їм Україну? Вони не хочуть, вони хочуть в Росію. У них Жуков герой, а у мене – Бандера. Ми ніколи не зрозуміємо один одного. Це дві різні країни і дві різні парадигми», – підкреслив він.

На думку Мухарського, зараз українцям «нав’язують деокупацію».

«Не треба деокупації. Треба швидше будувати вал», – зазначив телеведучий.