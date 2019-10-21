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Міністр культури вибачився перед Гонтарєвої за жарт «Кварталу 95»

21.10.2019

Міністр культури Володимир Бородянський приніс свої вибачення на сторінці в Facebook екс-главі НБУ Валерії Гонтарєвої за жарт «Кварталу 95».

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

«Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки», — написав він.

Нагадаємо, в новому випуску шоу «Вечірній квартал» студії «Квартал 95» актор Євген Кошовий і жіноча частина національного хору імені Верьовки висміяли підпал будинку колишнього глави НБУ Валерії Гонтарєвої у пісні-пародії «Горіла хата».

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