У Франції знайшли римський некрополь, де поїли небіжчиків

У місті Нарбонна на півдні Франції знайшли римський некрополь, заснований 2100 років тому. Він розташовувався недалеко від рукава річки Од. Під час однієї з повеней некрополь затопило і покрило триметровим шаром річкового мулу, завдяки чому він чудово зберігся. За оцінками співробітників Національного інституту охоронних археологічних досліджень, поховання включає близько тисячі могил, з яких вони поки розкопали триста.

В основному в некрополі ховали представників плебейського стану, рабів і вільновідпущеників, причому більшість з них кремували — дослідники знаходили в багатьох похованнях залишки похоронних багать або обгорілі кістки. Разом з покійним у поховання клали скляні або керамічні посудини для вина і пахощів, лампи, фрукти, у тому числі інжир і фініки.

У третини поховань були влаштовані керамічні труби, що виходять на поверхню. За припущенням вчених, з їх допомогою родичі могли кидати приношення покійному прямо в могилу. У деяких з цих труб знайшли чашки для узливань. Вчені проведуть аналіз знайдених в деяких чашках органічних залишків, щоб з’ясувати, які напої підносили покійникам.

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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Хорватії знайшли поховання античної колісниці з кіньми.

За матеріалами N +1

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