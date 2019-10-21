«Ганьба для всієї країни!» Гонтарєва відреагувала на скандал з «Кварталом 95»

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарєва відреагувала на скандальний номер «Кварталу 95» про підпал її будинку.

«Це сором! Насміхатися над людським горем — це неможливо уявити в цивілізованому суспільстві», — цитує Гонтареву «Радіо Свобода«.

Вона зазначила, що дізналася про скандальний номері за участю хору Верьовки від своїх друзів.

«На рахунок цинізму «95 Кварталу» сумнівів давно немає. Але участь у цьому народного хору, це вже ганьба для всієї країни», — заявила вона.

При цьому судитися з «кварталівцями» Гонтарєва не планує, оскільки «грошей не вистачить».